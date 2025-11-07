கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் 2வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

புதுதில்லி: கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் இரு மடங்கு உயர்ந்து ரூ.260.51 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
முந்தைய ஆண்டு இதே காலத்தில் அதன் நிகர லாபம் ரூ.130.32 கோடியாக இருந்தது.
நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டின் ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ.7,907.44 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதுவே கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் இது ரூ.6,091.47 கோடியாக இருந்தது.
கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் இந்தியா, அமெரிக்கா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் 436 ஷோரூம்களைக் கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
