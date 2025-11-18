வணிகம்

பெரிய திரை... நத்திங் 3ஏ லைட் ஸ்மார்ட்போன் நவ. 27-ல் அறிமுகம்!

நத்திங் 3 ஏ லைட் ஸ்மார்ட்போன் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி குறித்து...
நத்திங் 3ஏ லைட்
நத்திங் 3ஏ லைட் படம் / நன்றி - நத்திங்
Published on
Updated on
1 min read

நத்திங் 3 ஏ லைட் ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் சர்வதேச அளவில் நத்திங் 3 ஏ லைட் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமானதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் நவ. 27ஆம் தேதி நத்திங் 3 ஏ லைட் வெளியாகவுள்ளது.

சர்வதேச அளவிலான அறிமுகத்தின்போது இருந்த அம்சங்களில் எந்தவித மாற்றங்களுமின்றி, இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவம்பர் மாதத்தில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஃபிளாக்‌ஷிப் ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. எனினும், நத்திங் 3 ஏ லைட் ஃபிளாக்‌ஷிப் பிரிவில் இல்லை என்றாலும், வெகுஜனங்களைக் கவரும் வகையிலான அம்சங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நத்திங் 3 ஏ லைட் சிறப்பம்சங்கள்

  • மீடியாடெக்டைமன்சிட்டி 7300 புராசஸர் கொண்டது.

  • 6.77 அங்குல அமோலிட் திரையுடன் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகவுள்ளது. இதன்மூலம் மற்ற ஸ்மார்ட்போன்களை விட பெரிய திரையுடையதாக இருக்கும்.

  • திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 3000 nits திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 1000 Hz திறன் கொண்டது.

  • நினைவகம் 256GB இருக்கும். கூடுதல் நினைவக அட்டை (மெமரி கார்டு) மூலம் 2TB வரை நினைவகத்தை விரிவாக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

  • 50MP முதன்மை கேமரா, 8MP அட்ல்ரா வைட் கேமரா உடையது.

  • 5000mAh பேட்டரி திறன் கொண்டது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 33W திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிக்க | விரைவில் வாட்ஸ்ஆப் கால்களை ஷெட்யூல் செய்யும் வசதி!

Summary

Nothing Phone 3a Lite Launch Date In India Announced

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

cell phone
Nothing
ஸ்மார்ட்போன்
செல்போன்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com