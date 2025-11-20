8 நகரங்களில் மிதமாக உயா்ந்த வீடுகள் விற்பனை
வலுவான தேவை காரணமாக இந்தியாவின் எட்டு முக்கிய நகரங்களில் வீடுகள் விற்பனை கடந்த ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் மிதமாக உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து வீடு-மனை ஆலோசனை நிறுவனமான ஹவுசிங்.காம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
சென்னை, தில்லி-என்சிஆா், மும்பை பெருநகரப் பகுதி, கொல்கத்தா, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புணே, அகமதாபாத் ஆகிய எட்டு முக்கிய நகரங்களில் ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான 2025-ஆம் ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் வீடுகள் விற்பனை 96,827-ஆக உள்ளது. இது, 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே காலாண்டில் 96,544-ஆக இருந்ததுடன் ஒப்பிடுகையில் சற்று உயா்வு.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் புதிய வீடுகள் விநியோகம் 3 சதவீதம் உயா்ந்து 94,419-ஆக உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் 91,863-ஆக இருந்தது.
கடந்த ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் பிரீமியம் மற்றும் உயா்நிலை பிரிவுகளில் தேவையும் விநியோகமும் வலுவாக இருந்தன. ஆனால் மலிவு விலை பிரிவில் புதிய வீடுகளின் விநியோகம் குறைவாக இருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் வீடுகள் விற்பனை அகமதாபாதில் 11 சதவீதம் சரிந்து 8,297-ஆக உள்ளது. பெங்களூரில் அது 23 சதவீதம் உயா்ந்து 13,688-ஆகவும், சென்னையில் 51 சதவீதம் உயா்ந்து 5,389-ஆகவும் உள்ளது.
அந்த மூன்று மாதங்களில் வீடுகள் விற்பனை தில்லி-என்சிஆரில் 14 சதவீதம் சரிந்து 8,668-ஆக உள்ளது. ஹைதராபாத்தில் அது 5 சதவீதம் உயா்ந்து 12,138-ஆகவும், கொல்கத்தாவில் 43 சதவீதம் உயா்ந்து 4,007-ஆகவும் உள்ளது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் மும்பை பகுதியில் 4 சதவீதம் சரிந்து 28,690-ஆக உள்ள வீடுகள் விற்பனை, புணேயில் 11 சதவீதம் சரிந்து 15,950-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.