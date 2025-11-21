குறைந்தது வோடஃபோன் ஐடியா இழப்பு
வணிகம்

குறைந்தது வோடஃபோன் ஐடியா இழப்பு

குறைந்தது வோடஃபோன் ஐடியா இழப்பு
Published on

கடன்சுமையில் சிக்கியுள்ள தொலைத்தொடா்பு நிறுவனமான வோடஃபோன் ஐடியாவின் ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.5,524 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர இழப்பு ரூ.5,524 கோடியாக உள்ளது.

முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது குறைவு. அப்போது நிறுவனம் ரூ.7,176 கோடி நிகர இழப்பைச் சந்தித்தது.

மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.11,195 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.10,932 கோடியாக இருந்தது.

நிறுவனத்துக்கு ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரிடம் இருந்தும் கிடைக்கும் சராசரி வருவாய் (ஏஆா்பியு) ரூ.166-லிருந்து 8.7 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.180-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

X
Dinamani
www.dinamani.com