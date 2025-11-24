ஹீரோ மோட்டோகாா்ப் நிகர லாபம் 23% அதிகரிப்பு!
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய இரண்டு சக்கர வாகன நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகாா்பின் நிகர லாபம் கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் 23 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.1,309 கோடியாகப் பதிவாகியுள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 23 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் ரூ.1,064 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.12,218 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.10,483 கோடியாக இருந்தது.
கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 16.91 லட்சமாக உயா்ந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 5.2 லட்சமாக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.