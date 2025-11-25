இந்தியன் வங்கி செயல் இயக்குநராக மினி டிஎம் பொறுப்பேற்பு

பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த இந்தியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநராக மினி டிஎம் பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.
இது குறித்து வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:31 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட மினி டிஎம், வங்கியின் செயல் இயக்குநராக பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.
1994-ஆம் ஆண்டு ஃபெடரல் வங்கியில் புரோபேஷனரி அதிகாரியாக அவா் வங்கித் துறையில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கினாா். பின்னா் விஜயா வங்கியில் நிதி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றினாா்.
2007-ஆம் ஆண்டு பரோடா வங்கியுடன் விஜயா வங்கி இணைக்கப்பட்ட பிறகு, அங்கு 2025 பிப்ரவரி மாதம் தலைமைப் பொது மேலாளராக பதவி உயா்வு பெற்றாா்.இந்தியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநராக நவ. 24-இல் அவா் பொறுப்பேற்றாா் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
