இரு நாள்களில் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,240 உயா்வு

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.640 உயா்ந்து ரூ.94,400-க்கு விற்பனையானது. இதன்மூலம் கடந்த 2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,240 உயா்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த நவ. 24-இல் பவுனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ரூ.92,160-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து, நவ. 25-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.93,760-க்கு விற்பனையான நிலையில், புதன்கிழமை தங்கத்தின் விலை மீண்டும் உயா்ந்தது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.80 உயா்ந்து ரூ.11,800-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.640 உயா்ந்து ரூ.94,400-க்கும் விற்பனையானது. இதன்மூலம் கடந்த 2 நாள்களில் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,240 உயா்ந்துள்ளது. இதேபோல, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 உயா்ந்து ரூ.176-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,000 உயா்ந்து ரூ.1.76 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.