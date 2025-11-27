வணிகம்

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...
Gold prices
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்PTI
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்துள்ளது.

தங்கத்தின் விலை கடந்த சில மாதங்களாக வரலாறு காணாத அளவுக்கு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்று (புதன்கிழமை) 22 காரட் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்து, நீண்ட நாள்களுக்கு பிறகு ஒரு சவரன் மீண்டும் ரூ. 94,000-ஐ கடந்தது. ஒரு சவரன் ரூ. 94,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 11,770-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 94,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 4 உயர்ந்து, ரூ. 180-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,80,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.

