உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 7% ஆக உயர்வு: கிரிசில்

கொல்கத்தா: நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் எதிர்பார்ப்புகளை விட 8% வளர்ச்சி தென்பட்டதை தொடர்ந்து, நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கான கணிப்பை கிரிசில் 6.5 சதவிகிதத்திலிருந்து 7 சதவிகிதமாக உயர்த்தியுள்ளது.
2-வது காலாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 8.2% இருந்தது. இது எதிர்பார்ப்புகளை விட அதிகமாக இருந்தது என்று கிரிசிலின் தலைமை பொருளாதார நிபுணர் ஜோஷி தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், பணவீக்கம் தளர்வால், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 8.7% ஆக இருந்தது.
முதல் பாதியில் 8% வளர்ச்சியும், அமெரிக்க வரிகள் அதிகரிப்பின் தாக்கத்தால் இரண்டாம் பாதியில் 6.1% ஆக குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே வேளையில் தனியார் நுகர்வானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உந்துதலாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது கிரிசில்.
விநியோகப் பக்கத்திலிருந்து, உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளில் வளர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்க உயர்வைக் கண்டுள்ளது. உணவுப் பணவீக்கம் குறைவாக இருப்பது நாட்டில் மற்ற செலவினங்களைத் தூண்டியதாக தெரிவித்தார்.
அதே வேளையில் இந்த சாதகமான சூழ்நிலைகளால் 3-வது காலாண்டு தொடர்ந்து பயனடையும் என்றார் ஜோஷி.
இதையும் படிக்க: ஐஷா் மோட்டாா்ஸ் நிகர லாபம் 20% உயா்வு
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.