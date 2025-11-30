2-ஆம் நிலை நகரங்களில் வீடுகள் விற்பனை 4% குறைவு
இந்தியாவின் 15 முக்கிய இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் வீடுகள் விற்பனை ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் அளவின் அடிப்படையில் 4 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
இது குறித்து சந்தை ஆலோசனை நிறுவனமான ப்ராப்ஈக்விட்டி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
அகமதாபாத், சூரத், காந்தி நகா், வதோதரா, ஜெய்ப்பூா், நாசிக், நாக்பூா், மொஹாலி, புவனேசுவரம், லக்னௌ, போபால், கோவை, கோவா, திருவனந்தபுரம், கொச்சி ஆகிய 15 இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் 2025 ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் 39,201 வீடுகள் விற்பனையாகின. கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 40,833-ஆக இருந்தது, 4 சதவீதம் குறைவு.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில் புதிய வீடுகளின் விநியோகம் 10 சதவீதம் குறைந்து 28,721-ஆக உள்ளது. இந்த 15 நகரங்களிலேயே மிகப்பெரிய சந்தையான அகமதாபாத்தில் விற்பனை 6 சதவீதம் குறைந்து 13,021-ஆகவும், சூரத்தில் 8 சதவீதம் குறைந்து 4,936-ஆகவும் உள்ளது.
இரண்டாம் நிலை நகரங்கள் இந்திய வளா்ச்சியின் முக்கிய இயக்கிகளாக உள்ளன. வேலைவாய்ப்பு விரிவாக்கம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, சிறந்த இணைப்பு ஆகியவை குடியிருப்பு, வணிகம், சில்லறை வீடு-மனைகளுக்கான தேவையை தொடா்ந்து அதிகரிக்கின்றன.
குஜராத்தின் நான்கு நகரங்களான அகமதாபாத், சூரத், காந்திநகா், வதோதரா – புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் விற்பனையில் 60 சதவீதத்துக்கும் மேல் பங்களிக்கின்றன. வலுவான பொருளாதார வளா்ச்சி, உற்பத்தித் திறன், வேலைவாய்ப்பு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு காரணமாக அங்கு வீடுகளுக்கான தேவை தொடா்ந்து அதிகரிக்கிறது.
இந்த 15 இரண்டாம் நிலை நகரங்களிலும் வீடுகள் விற்பனை அளவில் அடிப்படையில் குறைந்திருந்தாலும், மதிப்பின் அடிப்படையில் 4 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.37,409 கோடியாக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.