தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்...
gold rate
தங்கம் விலை நிலவரம்
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்துள்ளது.

கடந்த வார இறுதியில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 85,120 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், திங்கள்கிழமை ரூ. 86,160, செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 86,880, புதன்கிழமை ரூ. 87,600 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

நேற்று (புதன்கிழமை) காலை ரூ. 240, மாலை ரூ. 480 என இரண்டு முறை அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தங்கத்தின் விலை தொட்டது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து, ரூ. 87,040 -க்கும், ஒரு கிராமின் விலை ரூ. 10,880 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ. 2 அதிகரித்து ஒரு கிராமின் விலை ரூ. 163 ஆக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

