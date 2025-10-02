டிவிஎஸ் விற்பனை 12% உயா்வு
கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 12 சதவீதம் உயா்ந்தது.
இது குறித்து நிறுவனம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 5,41,064-ஆக உள்ளது. 2024-ஆம் ஆண்டின் அதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 12 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 4,82,495 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
2024-ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பா் மாதத்தில் 4,71,792-ஆக இருந்த நிறுவன இருசக்கர வாகனங்களின் மொத்த விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 11 சதவீதம் வளா்ச்சியடைந்து 5,23,923-ஆக உள்ளது. இருசக்கர வாகனங்களின் உள்நாட்டு விற்பனை 3,69,138-லிருந்து 12 சதவீதம் அதிகரித்து 4,13,279-ஆக உள்ளது.
2024 செப்டம்பரில் 1,11,007-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த ஏற்றுமதி 2025 செப்டம்பரில் 10 சதவீதம் அதிகரித்து 1,22,108-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.