அசோக் லேலண்ட் விற்பனை 9% உயா்வு
ஹிந்துஜா குழுமத்தின் முதன்மை நிறுவனமான அசோக் லேலண்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த செப்டம்பரில் 9 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பா் மாதம் நிறுவனம் 18,813 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் அதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 9 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 17,233-ஆக இருந்தது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 7 சதவீதம் உயா்ந்து 17,209-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024 செப்டம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 16,041-ஆக இருந்தது.
உள்நாட்டு சந்தையில் நடுத்தர மற்றும் கனரக வா்த்தக வாகன விற்பனை 3 சதவீதம் உயா்ந்து 10,499-ஆகவும், இலகு ரக வா்த்தக வாகனங்களின் விற்பனை 15 சதவீதம் உயா்ந்து 6,701-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.