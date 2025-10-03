வங்கிக்காப்பீட்டு சேவை: எல்ஐசி - ஆா்பிஎல் ஒப்பந்தம்
வங்கிக்காப்பீட்டு சேவை வழங்குவதற்காக இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசியுடன் தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த ஆா்பிஎல் வங்கி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இது குறித்து ஆா்பிஎல் வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
வங்கிக்காப்பீட்டு சேவை தொடா்பாக எல்ஐசி-யுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், ஆா்பிஎல் வங்கி வாடிக்கையாளா்கள், வங்கியின் கிளைகள் மற்றும் எண்ம தளங்கள் வழியாக எல்ஐசியின் பல்வேறு ஆயுள் காப்பீட்டு தயாரிப்புகளைப் பெறலாம். இதில் பருவகாலக் காப்பீடு, ஓய்வூதியம் மற்றும் யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் அடங்கும்.
எல்ஐசியின் 3,600-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் மற்றும் தொலைதூர அலுவலகங்கள், ஆா்பிஎல் வங்கியின் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மையங்களுடன் இணைந்து ஆயுள் காப்பீடு பெறுவதை எளிதாக்கி, ‘2047-க்குள் அனைவருக்கும் காப்பீடு’ என்ற புரட்சிகர இலக்கை நோக்கி முன்னேறும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.