டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 4 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.78 ஆக நிறைவு!

மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 4 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.78 ஆக முடிவடைந்தது.
உலகளாவிய வர்த்தகம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு மத்தியில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு இறுக்கமான வரம்பில் வர்த்தகமானதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ஓரளவு லாபத்துடன் தொடங்கி ரூ.88.72 ஆக இருந்தது. பிறகு அதிகபட்சமாக ரூ.88.79 ஆகவும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.88.79 ஐ தொட்ட நிலையில், முடிவில் 4 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.78ஆக முடிவடைந்தது.
நேற்று (திங்கள்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.74 ஆக முடிந்தது.
