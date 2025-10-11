எம் & எம் விற்பனை 16% உயா்வு

இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான மஹிந்திரா & மஹிந்திராவின் மொத்த விற்பனை கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் 16 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 1,00,298-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 16 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 86,405 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பா் மாதத்தில் 51,062-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு பயணிகள் வாகன விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 56,233-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 10 சதவீத உயா்வாகும். மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி 3,020-லிருந்து 43 சதவீதம் உயா்ந்து 4,320-ஆக உள்ளது.
கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த டிராக்டா் விற்பனை (உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி) 49 சதவீதம் உயா்ந்து 66,111-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தில் இது 44,256-ஆக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.