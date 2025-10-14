வணிகம்

இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி 6.6% ஆக உயர்த்தி கணிப்பு: ஐஎம்எஃப்

இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி 6.6% ஆக உயர்த்தி கணிப்பு: ஐஎம்எஃப்
அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு இந்திய பொருளாதாரத்தில் பெரியளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போவதில்லை என்பதை சர்வதேச நாணய நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) கணிப்பின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சியை 6.6% ஆக உயர்த்தி சர்வதேச நாணய நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) கணித்துள்ளது.

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி 6.4 சதவீதமாக கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இப்போது 6.6% ஆக உயர்த்தி சர்வதேச நாணய நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) கணித்துள்ளது.

