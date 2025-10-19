வணிகம்
கரூா் வைஸ்யா நிகர லாபம் 21% உயா்வு
தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த கரூா் வைஸ்யா வங்கியின் நிகர லாபம், கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் 21 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.574 கோடியாக உள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 21 சதவீதம் அதிகம். அப்போது வங்கி ரூ.474 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
கடந்த நிதியாண்டின் செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.2,856 கோடியாக இருந்த வங்கியின் மொத்த வருவாய் நடப்பாண்டின் அதே காலாண்டில் ரூ.3,320 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.