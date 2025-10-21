சென்னையில் பிஓஐ-யின் புதிய கிளை

சென்னை: சென்னையின் சிறுசேரி பகுதியில் பொதுத் துறையைச் சேர்ந்த பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் (பிஓஐ) புதிய கிளை திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நிறுவப்பட்டதன் 120-ஆம் ஆண்டு தினக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சென்னையைச் சேர்ந்த சிறுசேரி பகுதியில் வங்கியின் புதிய கிளை திறக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மண்டல மேலாளர் மோகன் மாரேதி தலைமையில் திறக்கப்பட்ட இந்த புதிய கிளையுடன், மண்டலத்தில் வங்கி கிளைகளின் எண்ணிக்கை 83-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த புதிய கிளையின் துவக்கம் நாடு முழுவதும் கிளை வலையமைப்பை விரிவுபடுத்தி, மக்களுக்கு மேலும் பரந்த அளவில் சேவை வழங்கும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும் என்று அந்தச் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
