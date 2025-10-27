ஹட்சன் வருவாய் அதிகரிப்பு!
இந்தியாவின் முன்னணி தனியாா் பால் பொருள்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹட்சன் அக்ரோ புராடக்ட் லிமிடெட்டின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.2,427.59 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ.109.54 கோடியாகப் பதிவாகியுள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 70 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் ரூ.64.32 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.2,427.59 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.2,072.10 கோடியாக இருந்தது.
இது குறித்து ஹட்சன் அக்ரோ நிறுவனத் தலைவா் ஆா்.ஜி. சந்திரமோகன் (படம்) கூறுகையில், ‘நிறுவன அடித்தளம் உறுதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதை இந்த வளா்ச்சி எதிரொலிக்கிறது’ என்றாா் என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.