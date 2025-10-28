பஜாஜ் வாகன விற்பனை 9% உயா்வு
இந்தியாவின் முன்னணி இரண்டு மற்றும் மூன்று சக்கர வாகன நிறுவனமான பஜாஜ் ஆட்டோவின் மொத்த விற்பனை கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் 9 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 5,10,504-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 9 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 4,69,531 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பா் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் நிறுவனத்தின் இரண்டு சக்கர வாகன உள்நாட்டு விற்பனை 5 சதவீதம் உயா்ந்து 2,73,188-ஆக உள்ளது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் இரண்டு சக்கர வாகன ஏற்றுமதி 1,40,489-லிருந்து 12 சதவீதம் உயா்ந்து 1,57,665-ஆக உள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.