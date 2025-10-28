சுந்தரம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிகர லாபம் 69% உயா்வு
தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த சுந்தரம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம், கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் 69 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ.74.68 கோடியாக உள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 69 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் ரூ.44.15 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த கடனளிப்பு ரூ.1,543 கோடியிலிருந்து 9 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.1,681 கோடியாக உள்ளது.
நிறுவனம் நிா்வகிக்கும் நிதி ரூ.15,405 கோடியிலிருந்து 21 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.18,572 கோடியாக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.