ஹூண்டாய் வருவாய் ரூ.17,461 கோடியாக உயா்வு
இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹூண்டாய் மோட்டாா் இந்தியா லிமிட்டெடின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் 17,460.82 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.1,572.26 கோடியாக உள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 14.3 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் ரூ.1,375.47 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.17,460.82 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.17,260.38 கோடியாக இருந்தது.
கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வாகன விற்பனை 1,90,921-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 1 சதவீதம் குறைவு. அப்போது நிறுவனம் 1,91,939 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.