கோல் இந்தியா விற்பனை ரூ.26,909 கோடியாகச் சரிவு
அரசுக்குச் சொந்தமான கோல் இந்தியா லிமிடெட்டின் விற்பனை கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.26,909 கோடியாகச் சரிந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த 2025 ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.4,263 கோடியாக உள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 32 சதவீதம் சரிவாகும். அப்போது நிறுவனம் ரூ.6,275 கோடி ஒருங்கிணைந்த லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் விற்பனை ரூ.27,271 கோடியிலிருந்து ரூ.26,909 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. செலவுகள் ரூ.24,671 கோடியிலிருந்து 7 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.26,422 கோடியாக உள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் மிகப்பெரிய கோல் உற்பத்தி நிறுவனமான கோல் இந்தியா, உள்நாட்டு கோல் உற்பத்தியில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேல் பங்களிக்கிறது. செப்டம்பரில் கோல் அதன் உற்பத்தி 3.9 சதவீதம் சரிந்து 489.7 லட்ச டன்னாக உள்ளது.