பிபிசிஎல் நிகர லாபம் 169% உயர்வு!

புதுதில்லி: கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு லாப வரம்பு அதிகரிப்பின் பின்னணியில், பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் இன்று அதன் 2-வது காலாண்டு நிகர லாபம் 169% உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
நிதியாண்டின் 2-வது காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் ரூ.6,442.53 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய ரூ.2,397.93 கோடியை விட இது 169% அதிகமாகும்.
ஜூலை முதல் செப்டம்பர் 2024 வரை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு மொத்த சுத்திகரிப்பு லாபமானது 4.41 அமெரிக்க டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ஒவ்வொரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெயையும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போன்ற எரிபொருட்களாக மாற்றுவதன் மூலம் நிறுவனம் 10.78 அமெரிக்க டாலர்களை ஈட்டியது.
தனது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் 2-வது காலாண்டில் 9.82 மில்லியன் டன் உற்பத்தியை எட்டியதாகவும், திறன் பயன்பாடு 111% உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தது.
பாரத் பெட்ரோலியம் காலாண்டு உள்நாட்டு விற்பனையை 12.67 மில்லியன் டன்களாக பதிவு செய்த நிலையில், 2025 நிதியாண்டின் 2-வது காலாண்டில் இது 12.39 மில்லியன் டன்களுடன் ஒப்பிடும்போது 2.26% அதிகரிப்பு.
இதனிடையில், வாரியமானகது பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.7.5 என்ற இடைக்கால ஈவுத்தொகையை அங்கீகரித்துள்ளது.
