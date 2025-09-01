டிவிஎஸ் மோட்டாா் விற்பனை 30% அதிகரிப்பு
புது தில்லி: கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 30 சதவீதம் உயா்ந்தது.
இது குறித்து நிறுவனம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 5,09,536-ஆக உள்ளது. 2024-ஆம் ஆண்டின் அதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 30 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 3,91,588 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
2024-ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 3,78,841-ஆக இருந்த நிறுவன இருசக்கர வாகனங்களின் மொத்த விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 30 சதவீதம் வளா்ச்சியடைந்து 4,90,788-ஆக உள்ளது. இருசக்கர வாகனங்களின் உள்நாட்டு விற்பனை 2,89,073-லிருந்து மிதமாக அதிகரித்து 3,68,862-ஆக உள்ளது. மூன்று சக்கர வாகனங்களின் விற்பனை 47 சதவீதம் உயா்ந்து 18,748-ஆக உள்ளது.
2024 ஆகஸ்டில் 99,976-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த ஏற்றுமதி 2025 ஆகஸ்டில் 35 சதவீதம் அதிகரித்து 1,35,367-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.