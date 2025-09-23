வணிகம்
ஹோண்டா 2 சக்கர வாகன விற்பனை மிதமாகச் சரிவு
இந்தியாவின் முன்னணி இரு சக்கர வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹோண்டா மோட்டாா் சைக்கிள் & ஸ்கூட்டா் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மிதமாகச் சரிந்தது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நிறுவனம் 5,34,861 இரு சக்கர வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது சற்று குறைவு. அப்போது நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 5,38,852-ஆக இருந்தது.
2024 ஆகஸ்டில் 4,91,678-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு மொத்த விற்பனை இந்த ஆகஸ்டில் 4,81,021-ஆகக் குறைந்துள்ளது. ஏற்றுமதி 47,174-லிருந்து 53,840-ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.