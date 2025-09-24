ஓலா எலக்ட்ரிக் பங்குகள் 20% உயர்வு!

புதுதில்லி: ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான முதல் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் அதன் வருவாய் 35.5% உயர்ந்து ரூ.828 கோடியாக உள்ளதாக தெரிவித்ததையடுத்து, திங்கட்கிழமை ஓலா எலக்ட்ரிக் பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 20 சதவிகிதம் உயர்ந்தன.
பிஎஸ்இ-யில் அதன் பங்கின் விலை 18.36 சதவிகிதம் உயர்ந்து ரூ.47.13 ஆக முடிந்தது. இதுவே பகலில் 19.98 சதவிகிதம் உயர்ந்து ரூ.47.78 ஆக இருந்தது.
என்எஸ்இ-யில் 19.74 சதவிகிதம் உயர்ந்து ரூ.47.66 ஆக இருந்தது.
பெங்களூருவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனம், 2026 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் மொத்தம் 68,192 வாகனங்களை டெலிவரி செய்துள்ளதாகவும், அதுவே 2025 நிதியாண்டின் 4-வது காலாண்டில் 51,375 வாகனமாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
இதையும் படிக்க: தொடர்ந்து 4-வது நாளாக சரிந்து முடிந்த சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!
Shares of Ola Electric on Monday jumped nearly 20 per cent after the firm said its revenue from operations for the first quarter rose to 35.5 percent.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.