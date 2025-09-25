வணிகம்

தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை : சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 குறைந்துள்ளது.

தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் கடந்த திங்கள், செவ்வாய்க் கிழமைகளில் காலை, மாலை என இரண்டு முறையும் தங்கம் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது.

இரண்டு நாள்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,800 உயர்ந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ரூ. 84,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 குறைந்து ரூ. 84,080 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 90 குறைந்து ரூ. 10,510 -க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளியைப் பொறுத்தவரை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக ஒரு கிராம் ரூ. 150 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. மூன்றாவது நாளாக தொடர்ந்து மாற்றமின்றி இன்றும் அதே விலையில் தொடர்கிறது.

