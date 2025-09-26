வோடபோன் ஐடியா பங்குகள் 8% சரிவுடன் நிறைவு!

புதுதில்லி: 2016-17 வரையிலான காலகட்டத்திற்கான கூடுதல் சரிசெய்யப்பட்ட மொத்த வருவாய் கோரிக்கைகளை ரத்து செய்யக் கோரிய நிறுவனத்தின் மனு மீதான விசாரணையை உச்ச நீதிமன்றம் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்ததை அடுத்து, வோடபோன் ஐடியாவின் பங்குகள் இன்று கிட்டத்தட்ட 8 சதவிகிதம் வரை சரிந்து முடிவடைந்தன.
பிஎஸ்இ-யில் நிறுவனத்தின் பங்கு 7.60% சரிந்து ரூ.8.02 ஆக முடிந்தது. இதுவே பகலில் 8.98% சரிந்து ரூ.7.90 ஆக இருந்தது.
என்எஸ்இ-யில் நிறுவனத்தின் பங்கு 7.60% சரிந்து ரூ.8.02 ஆக முடிவடைந்தன.
