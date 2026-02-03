மேன்கைண்ட் பார்மா லாபம் ரூ.414 கோடியாக அதிகரிப்பு!

புதுதில்லி: பங்குச் சந்தையின் வலுவான செயல்பாட்டின் காரணமாக, மேன்கைண்ட் பார்மா, 3 வது காலாண்டு லாபம் 9.5% உயர்ந்து ரூ.414 கோடியாக உள்ளது.
கடந்த ஆண்டு, 3 வது காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.378 கோடி வரிக்குப் பிந்தைய லாபமாக ஈட்டி இருந்தது.
மதிப்பாய்வுக்குட்பட்ட காலாண்டில், செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த வருவாய் ரூ.3,567 கோடியாக அதிகரித்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ.3,199 கோடியாக இருந்தது.
நடப்பு நிதியாண்டின் 3 வது காலாண்டில் உள்நாட்டு சந்தையில் நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ.3,046 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இருந்த ரூ.2,742 கோடியிலிருந்து இது 11% அதிகமாகும்.
இன்றைய வர்த்தகத்தில், மும்பை பங்குச் சந்தையில் மேன்கைண்ட் பார்மா பங்குகள் 4.3% உயர்ந்து பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.2,155.90ஆக வர்த்தகமானது.
