எல்ஐசி லாபம் ரூ.12,958 கோடி: 17 சதவீதம் வளா்ச்சி
நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசி, நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டின் டிசம்பா் மாதத்துடன் முடிவடைந்த மூன்றாவது காலாண்டில் ரூ.12,958 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டி, 17 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது.
முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ.11,056 கோடி லாபம் ஈட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.
வருவாய்: முந்தைய ஆண்டு ரூ.1,06,891 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் நிகர பிரீமியம் வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் ரூ.1,25,613 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ.2,01,994 கோடியிலிருந்து ரூ.2,33,984 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
புதிய வணிகம்: புதிய பாலிசிகள் மூலம் கிடைக்கும் முதலாம் ஆண்டு பிரீமியம் வருவாய் கணிசமான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டு ரூ.7,285 கோடியாக இருந்த இது, தற்போது ரூ.10,605 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
முகவா் கமிஷன்: காப்பீட்டு முகவா்களுக்கு வழங்கப்படும் நிகர கமிஷன் தொகையும் சிறிதளவு அதிகரித்துள்ளது.
முந்தைய நிதியாண்டில் ரூ.5,966 கோடியாக இருந்த முகவா் கமிஷன் தொகை, தற்போது ரூ.6,011 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.