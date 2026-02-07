வணிகம்

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு: இன்றைய நிலவரம் பற்றி...
தங்கம்...
தங்கம்...
Updated on
1 min read

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தில் விலை சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.170 உயர்ந்து ரூ. 14,420-க்கும், அதேசமயம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,360-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து கிராம் ரூ. 285-க்கும் கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து கிலோ ரூ.2,85,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

சமீபத்திய காலமாகவே தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை ஏற்ற இறக்கமாகவே அதிகரித்தும் குறைந்து வருகிறது. நேற்று காலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்த நிலையில் மீண்டும் மாலையில் ரூ.1,040 உயர்ந்தது.

இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான ஒப்பந்தம், வரி குறைப்பு உள்ளிட்ட நடிவடிக்கைகளால் தங்கத்தில் விலை குறையும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், உலகப் பொருளாதாரத்தில் நிலவும் நிச்சயமற்றத் தன்மையால் முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது விலையை நிலைத்தன்மையுடன் வைத்திருப்பதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Summary

In Chennai, the price of gold jewellery rose by Rs. 1,360 per sovereign on Saturday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தங்கம்
Gold and silver
தங்கம் விலை உயர்வு
Gold and Silver prices

Related Stories

No stories found.