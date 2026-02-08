ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லாபம் ரூ. 109 கோடி
ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம், நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ.109 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
இது முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தின் லாபமான ரூ.107 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் வளா்ச்சியாகும்.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ.445 கோடியிலிருந்து ரூ.457 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. நிகர வட்டி வருவாய் 5 சதவீத வளா்ச்சியுடன் ரூ.208 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.1,087 கோடி மதிப்பிலான கடன்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட 35 சதவீதம் அதிகமாகும். கடன் விநியோகம் 40 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.1,064 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் மொத்த கடன் புத்தக மதிப்பு ரூ.5,394 கோடியாக உள்ளது. இதில் தனிநபா் வீட்டு வசதி கடன்கள் 71 சதவீதமாகவும், சொத்து மீதான கடன்கள் 29 சதவீதமாகவும் உள்ளன.
நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 1.51 சதவீதத்திலிருந்து 1.38 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. பண மதிப்பின் அடிப்படையில், நிறுவனத்தின் நிகர வாராக்கடன் ரூ.213 கோடியாக உள்ளது.