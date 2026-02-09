டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 9 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.74ஆக நிறைவு!
மும்பை: இந்திய-அமெரிக்க இடைக்கால வர்த்தக கட்டமைப்பின் விவரங்களை வர்த்தகர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளதால், இன்றைய அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 9 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.74 ஆக முடிவடைந்தன.
நேர்மறையான உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி வரவு மறுப்பால், ரூபாயின் மதிப்பு அதிக ஏற்ற-இறக்கத்தைக் கண்டதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.90.66ஆக தொடங்கி, பிறகு ரூ.90.37ஐ எட்டியது. பிறகு அது நாளின் குறைந்தபட்ச அளவான ரூ.90.77 ஐ தொட்டது. முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 9 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.74 ஆக நிலைபெற்றது.
வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 31 காசுகள் குறைந்து டாலருக்கு நிகரான ரூ.90.65ஆக இருந்தன.
The rupee witnessed a volatile trading session and settled for the day on a lower note, down 9 paise at 90.74 against the US dollar on Monday.
