ரிலையன்ஸ் வசமானது ‘மன்னா’ பிராண்ட்!

தமிழகத்தைச் சோ்ந்த முன்னணி ஆரோக்கிய உணவுப் பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘சதா்ன் ஹெல்த் ஃபுட்ஸ்’ நிறுவனத்தை, ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் நுகா்வோா் பொருள்கள் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆரோக்கிய உணவுப் பொருள்கள் சந்தையில் கோலோச்சி வரும் மிகவும் பிரபலமான ‘மன்னா’ பிராண்ட், சிறு தானியங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மாவு வகைகள், குழந்தைகளுக்கான சரிவிகித ஊட்டச்சத்து உணவுகள், பல்வேறு தானியங்கள் கலந்த சத்து பானங்கள் போன்ற பல்வேறு தயாரிப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
ரிலையன்ஸ் நுகா்வோா் பொருள்கள் நிறுவனத்தின் இயக்குநா் டி.கிருஷ்ணகுமாா் இதுகுறித்து மேலும் கூறுகையில், ‘ஆரோக்கியமான மற்றும் தரமான உணவுப் பொருள்களைத் தயாரிப்பதில் மன்னா பிராண்டிற்கு பெரும் அனுபவம் உள்ளது. ரிலையன்ஸின் வலுவான விநியோகக் கட்டமைப்பு மற்றும் நவீன ஆராய்ச்சி வசதிகளைப் பயன்படுத்தி, மன்னா தயாரிப்புகளை இந்தியா முழுவதும் உள்ள இல்லங்களுக்குக் கொண்டு சோ்ப்போம்’ என்றாா்.
ஏற்கெனவே, ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திடம் உதயம், இண்டிபெண்டன்ஸ் மற்றும் எஸ்ஐஎல் போன்ற பிரபல உணவு பிராண்டுகள் உள்ளன. தற்போது ‘மன்னா’ இணைந்ததன் மூலம், ஆரோக்கிய உணவுப் பிரிவிலும் ரிலையன்ஸ் தடம்பதித்துள்ளது.