டோரண்ட் பவர் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ. 655 கோடியாக அதிகரிப்பு!

புதுதில்லி: டோரண்ட் பவர் டிசம்பர் வரையான காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் கிட்டத்தட்ட 34% உயர்ந்து ரூ.654.74 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் ரூ.489.33 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ஈட்டியதாக தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் ரூ.6,671.25 கோடியாக இருந்த அதன் மொத்த வருமானம், நிதியாண்டின் காலாண்டில் ரூ.6,847.02 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதே வேளையில் நிறுவனம் 150% ஈவுத்தொகையை அறிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையில் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால ஈவுத்தொகையாக ரூ.10 மதிப்புள்ள பங்குகளுக்கு ரூ.15 வழங்கவும் வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இடைக்கால ஈவுத்தொகை மார்ச் 12, 2026 அன்று அல்லது அதற்கு முன் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.
