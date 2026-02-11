எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் 3வது காலாண்டுன் லாபம் 62 சதவீதம் சரிவு!

புதுதில்லி: முன்னணி உபகரண மற்றும் நுகர்வோர் மின்னணு உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றான எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், தனது நிகர லாபம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 61.58 சதவீதம் சரிந்து ரூ.89.67 கோடியாக இருப்பதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 3வது காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.233.45 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்தது. நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து வந்த வருவாய் ரூ.4,114.4 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது. இதுவே கடந்த வருடம் இதே காலத்தில் இது ரூ.4,395.53 கோடியாக இருந்தது.
எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியாவின் மொத்த செலவுகள் நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் ரூ.4,038.36 கோடியாக இருந்ததாகவும், இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 2.77 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்தது.
நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில், எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்திய-வின் மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருமானம், பிற வருமானத்தையும் உள்ளடக்கியதில் இது ரூ.4,190.04 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டதிலிருந்து, எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா தாக்கல் செய்த 2வது காலாண்டு முடிவுகள் இதுவாகும்.
எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா பங்குகள் இன்று மும்பை பங்குச் சந்தையில் ரூ.1518.15 ஆக நிலைபெற்றது.
