வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைவு! தங்கம் விலை?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்தின் விலை அசுர வேகத்தில் உயர்ந்து லட்சத்தைக் கடந்து உச்சத்தில் விற்பனையாகி வருகின்றது.
அந்த வகையில், கடந்த சனிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.1,15,360-க்கு விற்பனையான நிலையில், திங்கள்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.230 உயர்ந்து ரூ.14,650-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,840 உயர்ந்து ரூ.1,17,200-க்கும் விற்பனையானது.
செவ்வாய்க்கிழமை சவரன் ரூ. 116,640-க்கும், புதன்கிழமை ரூ. 118,320-க்கும், வியாழக்கிழமை ரூ. 1,16,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ரூ. 1,15,200-க்கு விற்பனையாகி வருகின்றது. ஒரு கிராமின் விலை ரூ. 14,400.
இதனிடையே, வெள்ளியின் விலை நான்கு நாள்களுக்கு பிறகு கிராமுக்கு ரூ. 20 குறைந்து, ரூ. 280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000 ஆக உள்ளது.
