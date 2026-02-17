வணிகம்
வணிக வரிகள் மூலம் 70 சதவீத வருவாய்
தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டிலிருந்து...
தமிழக அரசின் சொந்த வரி வருவாயில் 70 சதவீதம் வணி வரிகள் மூலம் கிடைக்கும் என்று இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் விவரம்: 2026-27 ஆண்டுக்கான இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்தில் வருவாய் வரவினங்கள் ரூ.3,44,575 கோடியாக இருக்கும். இதில் மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் ரூ.2,29,579 கோடியாகும். இதில், வணிக வரிகள் மூலம் 70 சதவீதமும், முத்திரைத்தாள், பத்திரப் பதிவுகள் மூலம் 13.9 சதவீதமும், ஆயத் தீா்வை மூலம் 6 சதவீதமும், வாகனங்கள் மீதான வரிகள் மூலம் 6.5 சதவீதமும், மற்றவை மூலம் 2.9 சதவீதமும் வரி வருவாய் கிடைக்கும். இந்த வரி வருவாய் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் 11.15 சதவீதம் உயரும்.
மொத்த வருவாய் செலவினம் ரூ.3,93,272 கோடியும், மூலதன செலவினம் ரூ.59,562 கோடியும் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.