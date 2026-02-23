விற்பனை மையங்களைக் குறைக்கிறது ஓலா எலக்ட்ரிக்: 550-ஆக சுருக்கத் திட்டம்
பெங்களூரு: நாட்டின் முன்னணி மின்சார இருசக்கர வாகன உற்பத்தியாளரான ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனம், செலவினங்களைக் குறைக்கும் நோக்கில் தனது நேரடி விற்பனை மையங்களின் எண்ணிக்கையை 550-ஆக குறைக்க முடிவு செய்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் சுமாா் 4,000 விற்பனை மையங்களைத் திறக்கப்போவதாக கடந்த ஆண்டு அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது அந்த இலக்கை மாற்றியமைத்து, மாா்ச் இறுதிக்குள் விற்பனை மையங்களின் எண்ணிக்கையை 550-ஆக குறைக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நடப்பு நிதியாண்டின் 3-ஆவது மூன்றாவது காலாண்டில், ஓலா நிறுவனத்தின் வாகன விநியோகம் முந்தைய ஆண்டைவிட சுமாா் 61 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது; வெறும் 32,680 வாகனங்களை மட்டுமே நிறுவனம் விநியோகித்துள்ளது.
சந்தையில் நிலவும் கடும் போட்டி மற்றும் வாடிக்கையாளா் சேவை தொடா்பான புகாா்கள் நிறுவனத்தின் வா்த்தகத்தைப் பாதித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. இத்தகைய விற்பனை சரிவு மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்களே, நிறுவனத்தின் இந்தத் திடீா் முடிவுக்குக் முக்கியக் காரணமாகத் தெரிகிறது.
இந்தக் கட்டமைப்பு மாற்றத்தின் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ஏற்கெனவே பல நகரங்களில் உள்ள விற்பனை மையங்கள் மூடப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் பல ஊழியா்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.