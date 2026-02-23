டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 90.87 ஆக நிறைவு!

மும்பை: அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 90.87 ஆக முடிவடைந்தன.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 90.76 ஆக தொடங்கி, பிறகு ரூ. 90.67 முதல் ரூ. 90.89 என்ற நிலையில் வர்த்தகமானது. இறுதியில் அதன் முந்தைய முடிவை விட 7 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.90.87 ஆக நிலைபெற்றது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 26 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.94 ஆக இருந்தது.
