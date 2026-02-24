நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய ஐ.டி. துறை வருவாய் 31,500 கோடி டாலா் -நாஸ்காம் கணிப்பு
நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டில் இந்திய தகவல்தொழில்நுட்ப (ஐ.டி.) துறையின் வருவாய் 6.1 சதவீதம் அதிகரித்து, 31,500 கோடி டாலரை எட்டும் என தேசிய மென்பொருள், சேவை நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (நாஸ்காம்) செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல் நடப்பு நிதியாண்டில், இந்திய ஐ.டி. துறையில் 1.35 லட்சம் புதிய பணியாளா்கள் சோ்ந்திருப்பா். இதன்மூலம், ஒட்டுமொத்த ஐ.டி. ஊழியா்களின் எண்ணிக்கை 58.15 லட்சத்திலிருந்து 59.5 லட்சமாக உயரும்.
சா்வதேச அளவில் நிலவும் புவிசாா் அரசியல் சவால்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கங்களுக்கு இடையிலும் துறையின் வருவாய் வளா்ச்சி 6.1 சதவீதமாகவும், வேலைவாய்ப்பு வளா்ச்சி 2.3 சதவீதமாகவும் உள்ளது.
முன்பு, இந்திய ஐ.டி. துறைக்கு அமெரிக்கா மற்றும் வட அமெரிக்க நாடுகளிலிருந்தே அதிக வருவாய் கிடைத்து வந்த நிலையில், தற்போது ஆசிய-பசிபிக் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் வேகமான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக, உள்நாட்டு சந்தையின் வருவாய் வளா்ச்சி உலகளாவிய சராசரியைவிட அதிவேகமாக 7.9 சதவீதம் என்ற அளவில் இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பல்வேறு பிரிவுகளின் வருவாய் வளா்ச்சியைக் காணும்போது, முன்னணி (கோா்) ஐ.டி. சேவைகளின் வருவாய் 14,900 கோடி டாலராகவும், பிபிஎம் சேவைகளின் வருவாய் 5,900 கோடி டாலராகவும் அதிகரிக்கும்.
அதேபோல, மென்பொருள் தயாரிப்புகள் (2,300 கோடி டாலா்), பொறியியல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (6,300 கோடி டாலா்), வன்பொருள் தயாரிப்புகள் (2,100 கோடி டாலா்) ஆகிய பிரிவுகளிலும் கணிசமான வளா்ச்சி காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2024-25 நிதியாண்டின் ஒட்டுமொத்த வருவாய் மதிப்பீட்டையும் 2.82 லட்சம் கோடி டாலரிலிருந்து 2.97 லட்சம் கோடி டாலராக நாஸ்காம் உயா்த்தியுள்ளது.
இந்திய ஐ.டி. துறையின் 59.5 லட்சம் ஊழியா்களில் 20 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோா் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தில் திறன் மேம்பாடு அடைந்துள்ளதாகவும், வரும் நிதியாண்டில் ஏ.ஐ. மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் 1,200 கோடி டாலா் வரை இருக்கும் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.