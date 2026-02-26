Dinamani
வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 1 காசு குறைந்து ரூ. 90.92 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 1 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.92 ஆக முடிவு.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 1:53 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 1 காசுகள் குறைந்து ரூ. 90.92 ஆக முடிவடைந்தன.

இருப்பினும், வெளிநாட்டு நிதி வரவால், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு தடுக்கப்பட்டதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 90.86 ஆக தொடங்கி, பிறகு ரூ. 90.81 முதல் ரூ. 90.93 என்ற குறுகிய வரம்பில் வர்த்தகமானது. இறுதியில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 1 காசு குறைந்து ரூ. 90.92 ஆக முடிவடைந்தன.

