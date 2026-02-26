Dinamani
வணிகம்

ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 3,264 சரிவு!

இன்றைய ஃபியுச்சராஸில் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ.3,264 குறைந்து ரூ.2,65,052 ஆக வர்த்தகமானது.

News image
கட்டி வெள்ளி
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 3:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: மதலீட்டாளர்கள் தங்கள் இருப்பை குறைத்ததால், இன்றைய ஃபியுச்சரஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 3,264 ஆக குறைந்து ரூ. 2,65,052 ஆக உள்ளது.

மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், மார்ச் மாத டெலிவரிக்கான வெள்ளி ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் வெள்ளியின் விலை ரூ. 3,264 ஆக சரிந்து, கிலோவுக்கு ரூ. 2,65,052 ஆக வர்த்தகமானது. இது சுமார் 1.22 சதவீதம் சரிவு.

உலகளவில், நியூயார்க்கில் வெள்ளி அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 0.14 சதவீதம் குறைந்து 89.35 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

