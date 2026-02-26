ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 3,264 சரிவு!

/
கட்டி வெள்ளி
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 3:21 pm
புதுதில்லி: மதலீட்டாளர்கள் தங்கள் இருப்பை குறைத்ததால், இன்றைய ஃபியுச்சரஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 3,264 ஆக குறைந்து ரூ. 2,65,052 ஆக உள்ளது.
மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், மார்ச் மாத டெலிவரிக்கான வெள்ளி ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் வெள்ளியின் விலை ரூ. 3,264 ஆக சரிந்து, கிலோவுக்கு ரூ. 2,65,052 ஆக வர்த்தகமானது. இது சுமார் 1.22 சதவீதம் சரிவு.
உலகளவில், நியூயார்க்கில் வெள்ளி அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 0.14 சதவீதம் குறைந்து 89.35 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.
summary
Silver prices on Thursday fell Rs 3,264 to Rs 2,65,052 per kilogram as participants reduced their bets.
