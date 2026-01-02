பஜாஜ் வாகன விற்பனை 14% உயா்வு
பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 2025 டிசம்பரில் 14 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ஒழுங்காற்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் மாதம் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 2025 டிசம்பரில் 3,69,809-ஆக உள்ளது.
2024 டிசம்பா் மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 14 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனத்தின் விற்பனை 3,23,125-ஆக இருந்தது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 4 சதவீதம் உயா்ந்து 1,69,373-ஆக உள்ளது, 2024 டிசம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 1,62,420-ஆக இருந்தது.
கடந்த டிசம்பரில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு இரு சக்கர வாகன விற்பனை 1,28,335-லிருந்து 3 சதவீதம் உயா்ந்து 1,32,228-ஆக உள்ளது, இரு சக்கர வாகன ஏற்றுமதி 1,43,838-லிருந்து 24 சதவீதம் உயா்ந்து 1,78,125-ஆக உள்ளது.
வா்த்தக வாகன விற்பனை 17 சதவீதம் உயா்ந்து 59,456-ஆக உள்ளது. 2024 டிசம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 50,952-ஆக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.