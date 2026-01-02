வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 22 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.20 ஆக நிறைவு!

இன்றயை வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பானது ரூ.90 என்ற குறியீட்டிற்குக் கீழே சரிந்து 22 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.20ஆக நிலைபெற்றது.
கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம்
Updated on
1 min read

மும்பை: ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் உள்ள பொருளாதாரத் தரவுகள் மற்றும் டாலர் வலுவடைதல் ஆகியவற்றின் மத்தியில், இன்றயை வர்த்தகத்தில் ரூபாயின் மதிப்பானது ரூ.90 என்ற குறியீட்டிற்குக் கீழே சரிந்தது.

தொடர்ச்சியாக அந்நிய நிதி வெளியேற்றம் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்கு டாலர் தேவை ஆகியவற்றால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பாதித்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணிச் சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.89.95 என்ற அளவில் தொடங்கி பிறகு நாளின் குறைந்தபட்சமான ரூ.90.25 சென்று பிறகு அதிகபட்சமாக ரூ.89.92 என்ற நிலையைத் தொட்டு பிறகு ரூ.90.20 என்ற அளவில் நிறவடைந்தது. இது அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட இது 22 காசுகள் குறைவாகும்.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான ரூ.89.98 என்ற அளவில் முடிவடைந்தது.

கோப்புப் படம்
புதிய சாதனை உச்சத்தில் நிஃப்டி; சென்செக்ஸ் 573 புள்ளிகள் உயர்வுடன் நிறைவு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.