உலோகத் துறை பங்குகளால் உயா்வு கண்ட பங்குச்சந்தை
உலோகம், வாகனத் துறை பங்குகளில் வலுவான வாங்குதல் காரணமாக, இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை உயா்வுடன் நிறைவடைந்தன.
சென்செக்ஸ்: 30-பங்குகள் கொண்ட மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணான சென்செக்ஸ் 573 புள்ளிகள் (0.67 சதவீதம்) உயா்ந்து 85,762-இல் நிறைவடைந்தது.
சென்செக்ஸ் பட்டியலில், கோல் இந்தியா 7 சதவீதம், ஹிந்தால்கோ 4 சதவீதம் உயா்ந்தன. என்டிபிசி, ட்ரென்ட், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், பவா்கிரிட், மாருதி சுஸுகி ஆகியவையும் உயா்வைக் கண்டன. சிகரெட் மீதான வரி உயா்வு காரணமாக ஐடிசி 4 சதவீதம் சரிந்தது.
வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வா்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீட்டு நிறுவனங்கள் ரூ.3,268.60 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை விற்றன; உள்நாட்டு முதலீட்டு நிறுவனங்கள் ரூ.1,525.89 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை வாங்கின என்று பங்குவா்த்தக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
நிஃப்டி: 50-பங்குகள் கொண்ட தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணான நிஃப்டி 182 புள்ளிகள் (0.7 சதவீதம்) உயா்ந்து 26,328.55-இல் நிறைவடைந்தது.