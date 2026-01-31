எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லாபம் ரூ.1,384 கோடி
எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம், நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ.1,383.95 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
இது முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டில் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 3 சதவீதம் சரிவாகும். இருப்பினும், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 2 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.7,187 கோடியாகவும், நிகர வட்டி வருவாய் 5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.2,102 கோடியாகவும் உள்ளது.
மதிப்பீட்டு காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர வட்டி வரம்பு 2.69 சதவீதமாகப் பதிவாகியுள்ளது. மொத்த கடன் வழங்கல் 4 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.16,096 கோடியாக உள்ளது. இதில் தனிநபா் வீட்டுக் கடன் பிரிவு 7 சதவீதமும்(ரூ.13,094 கோடி), வீட்டுக் கடன் அல்லாத இதர தனிநபா் கடன் பிரிவு 10 சதவீதமும் (ரூ.2,304 கோடி) வளா்ந்துள்ளது. மொத்த கடன் நிலுவை 5 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.3.14 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது.
நிறுவனத்தின் வாராக் கடன் விகிதம் முந்தைய ஆண்டின் 2.75 சதவீதத்திலிருந்து 2.45 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
மேலும், நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் 9 மாதக் காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 1சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.4,097.74 கோடியாக உள்ளது.