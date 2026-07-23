இன்ஃபோசிஸ் புதிய சிஇஓ நியமனம்

நாட்டின் முன்னணி ஐ.டி. நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸின் புதிய சிஇஓ-ஆக ஆஷிஸ் குமாா் தாஷ் (படம்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
தற்போதைய சிஇஓ சலில் பரேக்கின் பதவிக்காலம் 2027 மாா்ச் 31-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், 2027 ஏப். 1 முதல் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு ஆஷிஸ் குமாா் தாஷ் இப்பொறுப்பை ஏற்பாா்.
கரக்பூா் ஐஐடி-யின் முன்னாள் மாணவரான ஆஷிஸ் குமாா் தாஷ், இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றி வரும் மூத்த அதிகாரி ஆவாா்.
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